Corona-Ticker Oberpfalz: Einschränkungen an Silvester

11.29 Uhr: Ansammlungsverbot im Kreis Neumarkt an Silvester

Das Landratsamt Neumarkt hat öffentliche Plätze im Landkreis bestimmt, an denen in der Silvesternacht ein Ansammlungsverbot gilt. Die Allgemeinverfügung des Landratsamts sieht vor, dass sich in der Silvesternacht an den ausgewählten Plätzen nicht mehr als zehn Personen aufhalten dürfen. Dazu gehören mehrere "publikumsträchtige" Plätze und Straßen in der Stadt Neumarkt, die Stadtmitte in Parsberg und der Stadtplatz in Velburg. Dies geschehe im Zuge der 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 23. November, hieß es.

Details zur Allgemeinverfügung des Landratsamts Neumarkt finden Sie hier

Die Allgemeinverfügung gilt ab dem 31.12.2021 um 15 Uhr bis zum 01.01.2022 um 9 Uhr.