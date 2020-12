Corona-Ticker Oberpfalz: Gottesdienste im Livestream

11.10 Uhr: Corona-Schnelltests für Angehörige von Senioren- und Pflegeheimbewohnern in Weiden und Neustadt an der Waldnaab

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) wird an Weihnachten auch in Weiden und im Landkreis Neustadt an der Waldnaab Corona-Schnelltests für Angehörige von Senioren- oder Pflegeheimbewohnern anbieten. Das teilte eine Sprecherin der Stadt Weiden am Dienstag mit. Unterstützt wird das BRK von anderen Hilfsorganisationen. Die Tests werden durchgeführt, damit Menschen ihre Verwandten während des Lockdowns über die Feiertage in den Einrichtungen besuchen können, so die Aussage. Aktuell ist die Zahl der Besucher täglich auf eine Person pro Bewohner begrenzt. Diese muss zudem einen aktuellen, negativen Coronatest vorweisen können.

Die Testungen des BRK über Weihnachten sind ein Zusatzangebot zu den Tests beim Vertragsarzt oder in einem Testzentrum. Der Test durch das BRK ist kostenfrei. Das Angebot ist Menschen vorbehalten, die nachweisen können, dass ein Angehöriger in einer Alten-, Pflege- oder Behinderteneinrichtung wohnt. Die Tests werden in der Stadt Weiden und dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab am 24., 25. und 26. Dezember jeweils von 9 bis 12 Uhr durchgeführt. Weitere Informationen dazu erhalten Interessierte bei der Heimleitung der jeweiligen Einrichtung.