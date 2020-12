Corona-Ticker Oberpfalz: Theater Regensburg länger geschlossen

11:30 Uhr: Pflegenotstand in Seniorenresidenz Burglengenfeld - Ersatzbetreuung wird verlängert

Zur Bewältigung des Ausbruchs in der Seniorenresidenz Naabtalpark in Burglengenfeld hatte das Landratsamt verfügt, dass die Ambulante Intensivpflege Bayern A.I.B. aus Regensburg bis zum morgigen Donnerstag, 17. Dezember, die Leitung und den Betrieb des Hauses "Herzog Philipp" mit eigenen Kräften übernimmt. Wie es danach weitergehen kann, war Gegenstand zahlreicher Gespräche und Prüfungen. Gestern am späten Nachmittag fand eine Besprechung mit der Unternehmensgruppe Sozialwerk Heuser im Landratsamt statt.

Landratsamt und Unternehmensgruppe Sozialwerk Heuser einigten sich dahingehend, dass A.I.B. das Heim über den morgigen Tag hinaus betreibt, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Dies werde solange gelten, bis der akute Personalausfall und der damit einhergehende Pflegenotstand behoben sind und der Träger imstande ist, Leitung und Betrieb wieder zu übernehmen. Das Sozialwerk Heuser habe bekräftigt, spätestens in drei Wochen personell so gut aufgestellt zu sein, dass die Verantwortung für das Heim wieder getragen werden könne. Fortlaufende Überprüfungen finden laut Landratsamt statt.

9.45 Uhr: Neunburg vorm Wald sucht Helfer für Besucher-Schnelltests in Pflegeheimen

Die Stadt Neunburg vorm Wald im Landkreis Schwandorf sucht ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die Corona-Schnelltests bei Besuchern von Pflegeheimen durchführen. Die Stadt verspricht eine professionelle Einführung in die Aufgabe, hygienische Standards und einen kleinen finanziellen Obolus. Die Dienste, die jeweils zwei Helfer leisten, dauern etwa zwei Stunden und sind auf verschiedene Tage aufgeteilt. Man kann sich auch nur für die weitere Verarbeitung und Auswertung der Tests melden. Gesucht werden vor allem Helfer mit medizinischer Erfahrung, z.B. examinierte Pflegekräfte oder Sanitäter.

Bislang sei Neunburg vorm Wald von Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen verschont geblieben, sagte Erster Bürgermeister Martin Birner. Ein Blick über die Gemeindegrenzen hinaus zeige jedoch, dass die Zahlen an Neuinfektionen gerade in den Pflegeheimen derzeit schnell ansteigen. Vor diesem Hintergrund sollen die Testkapazitäten noch einmal deutlich ausgeweitet werden. Interessierte können sich bei der Stadtverwaltung Neunburg vorm Wald per Telefon 09672 9208 400 oder E-Mail an rathaus.stadt@neunburg.de melden.