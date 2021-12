Corona-Ticker Oberpfalz: 100 Demo-Teilnehmer in Erbendorf

9.35 Uhr: Demo für "Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung" in Erbendorf

Rund 100 Personen haben sich am Sonntagabend in Erbendorf im Landkreis Tirschenreuth am Stadtpark zu einer Demonstration versammelt. Wie die Polizei heute mitteilt, wurde zu der Aktion in den sozialen Netzwerken unter dem Motto "Mahnwache für Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung" aufgerufen. Die Teilnehmer gingen im Anschluss daran über den Kaiserberg in Richtung Stadtmitte, wendeten dort und kehrten zum Stadtpark zurück. Dort hat sich die Versammlung dann aufgelöst.

Beamte der Polizeiinspektion Kemnath überwachten die Aktion. Laut Polizei verlief die Mahnwache störungsfrei, es wurden keine Verstöße hinsichtlich des Infektionsschutzes festgestellt.