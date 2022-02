Corona-Ticker Oberpfalz: Ausstellung statt Fasching

8.45 Uhr: Wieder Demos rund um Corona

An Corona-Protesten haben sich auch am Sonntagabend wieder mehrere Hundert Menschen in der Oberpfalz beteiligt. Nach Angaben der Polizei gab es die größte Versammlung in Erbendorf im Landkreis Tirschenreuth mit etwa 450 Teilnehmern - so die neuesten Informationen. 290 Menschen waren es in Roding im Landkreis Cham, etwa 90 in Steinberg am See im Landkreis Schwandorf. Dazu gab es laut Polizei mehrere kleinere Demonstrationen mit jeweils bis zu 50 Teilnehmern.

Der nicht angemeldete "Spaziergang" in Erbendorf verlief laut Polizei mit Ausnahme geringer Verkehrsbeeinträchtigungen störungsfrei. Allerdings reagierten Teilnehmer unter anderem mit Pfiffen auf eine Versammlung von etwa 50 Menschen im Stadtpark, die unter dem Motto "Solidarisches Erbendorf" stand. Eine Teilnehmerin, die offenbar versuchte, die angemeldete Versammlung zu stören, wurde in Gewahrsam genommen. Sie leistete dabei Widerstand gegen die eingesetzten Beamten, so die Polizei.