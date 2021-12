Corona Ticker Oberpfalz: Weitere Infektionen in Seniorenheimen

7.25 Uhr: Seniorenheime im Kreis Schwandorf: Weitere Infektionen, drei Tote

Nach den jüngsten Corona-Ausbrüchen in Seniorenheimen im Landkreis Schwandorf sind mittlerweile drei infizierte Bewohner an oder mit dem Virus gestorben. Zwei davon waren ungeimpft. Bei der dritten Person ist der Impfstatus dem Landratsamt nicht bekannt.

In Schwandorf ist eine weitere Einrichtung betroffen, zwei ungeimpfte Bewohner mussten laut Landratsamt ins Krankenhaus gebracht werden. In dem Pflegeheim haben sich fünf Bewohner und zwei Mitarbeiter mit Corona angesteckt. Vergangene Woche hatte das Landratsamt "massive Ausbrüche" in Seniorenheimen in Schwandorf und Oberviechtach gemeldet. Insgesamt waren über 50 Bewohner und 35 Mitarbeiter betroffen. Allerdings können manche bereits genesen sein, betont das Landratsamt, da es die Zahlen bis zum Ende eines Ausbruchsgeschehens addiert.

Unterdessen verabreicht das Impfzentrum des Landkreises Schwandorf in Nabburg inzwischen mehr Booster-Impfungen als Erst- und Zweitimpfungen zusammen. Bei den Hausärzten ist die Situation laut Landratsamt genauso. Noch diese Woche soll eine feste Außenstelle des Impfzentrums im Schwandorfer Globus-Markt öffnen.