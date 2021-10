Corona-Ticker Oberpfalz: Steigende Zahlen in der Region

16.40 Uhr: Steigende Infektionszahlen in der Oberpfalz

In den Oberpfälzer Landkreisen Cham (290,4), Regensburg (275,9) und in der Stadt Regensburg (372,4) liegt die 7-Tage-Inzidenz über 250. Diese Gebiete sind auf der Karte des RKI dunkelrot eingefärbt. Die meisten anderen Städte und Landkreise in der Oberpfalz verzeichnen Inzidenzzahlen über 100. Nur die Stadt Weiden (87,0) und der Landkreis Tirschenreuth (61,4) liegen aktuell darunter.