Corona-Ticker Oberpfalz: Lappersdorfer Klasse beendet Quarantäne

8:00 Uhr Lapperdorfer Schulklasse darf zurück ins Klassenzimmer

Nach einem Corona-Verdachtsfall musste eine 10. Klasse eines Gymnasiums in Lappersdorf in Quarantäne. Heute dürfen die Schüler zurück in den Unterricht. Das teilte das Gesundheitsamt mit.

Einen Tag nach Schulbeginn waren zwei Klassen des Gymnasiums in Lappersdorf in Quarantäne geschickt worden. Der Verdachtsfall in der 10. Klasse hat sich nicht bestätigt, in der fünften Klasse hingegen ist nach einem positiven Corona-Fall weiterhin die ganze Klasse in Quarantäne. Laut Landratsamt sind keine Lehrer von den Quarantänemaßnahmen betroffen.