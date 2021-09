Corona-Ticker Oberpfalz: Ab Montag "3G" im Landkreis Cham

06.55 Uhr: Ab Montag "3G" im Landkreis Cham

Weil der Landkreis Cham an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert von 35 bei der Sieben-Tage-Inzidenz überschritten hat (Stand heute: 58,6) tritt auch hier ab heute die sogenannte 3G-Regel in Kraft. Das teilte das Landratsamt Cham am Samstag mit.

Für Innengastronomie, Friseur, Kino, Hotel, Krankenhausbesuche und andere Aktivitäten in Innenbereichen muss man ab sofort nachweisen, dass man vollständig geimpft, getestet oder innerhalb der letzten sechs Monate genesen ist.

Kinder bis zum 6. Geburtstag, Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen, und noch nicht eingeschulte Kinder werden getesteten Personen gleichgestellt.