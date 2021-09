Corona-Ticker Oberpfalz: Theater Regensburg startet mit 3G

14:30 Uhr: Wieder mehr Zuschauer im Jahn-Stadion zugelassen

Nachdem ab heute neue Regeln zum Infektionsschutz gelten, kann Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg zum nächsten Heimspiel gegen Nürnberg fast 4.000 Zuschauer mehr als zuvor ins Stadion lassen.

Wie der Verein mitteilte, können demnach statt der geplanten 6.200 nun gut 10.100 Fans ins Stadion kommen. Zwischen den einzelnen Plätzen der Veranstaltungsstätte müssten außerdem keine Abstände mehr eingehalten werden. Allerdings gilt für Stadionbesucher die 3G-Regel. Das heißt: Sie müssen vollständig geimpft, genesen oder getestet sein.

Stattfinden wird die Partie gegen den 1. FC Nürnberg in knapp eineinhalb Wochen, am Sonntag, den 12. September ab 13.30 Uhr. Unabhängig von der Corona-Pandemie hat das Stadion eine Kapazität von gut 15.200 Plätzen.

11.50 Uhr: Betriebe können Impfbus im Landkreis Cham anfordern

Im Landkreis Cham können Unternehmen und andere Einrichtungen den Impfbus des Landkreises für ihre Mitarbeiter anfordern. Auf der sogenannten "Spritz-Tour" des Impfbusses konnten laut einer Sprecherin so bislang mehr als 600 Personen geimpft werden.

Kommende Woche soll der Impfbus in der Region vier Stationen anfahren, darunter am Montag das Rathaus in Zell und am Dienstag die Schule in Neukirchen beim Hl. Blut. Am Mittwoch steuert der Bus die Reithalle II im Ulrichshof in Rimbach an. Am Donnerstag steht der Bus dann auf dem Marktplatz von Stammsried.

An den genannten Tagen soll jeweils von 14 bis 19 Uhr geimpft werden - ausschließlich mit den Vakzinen von Biontech sowie Johnson & Johnson. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Interessierte sollen Personalausweis und Impfpass vorlegen, so die Sprecherin. Geimpft werde dann solange der Vorrat reicht.