Corona-Ticker Oberpfalz: Schlechte Nachrichten für SSV Jahn

13.12 Uhr: Ab Mittwoch schärfere Regeln in Weiden

Die Stadt Weiden hat heute die 7-Tage-Inzidenz von 50 überschritten. Laut dem LGL liegt sie momentan bei 67,85 (Stand 15.08., 8.00 Uhr). Somit gelten ab Mittwoch, den 18.08.2021 weitere Einschränkungen.

Es dürfen sich maximal zwei Hausstände mit maximal zehn Personen treffen. Kinder unter 14 Jahren, sowie vollständig geimpfte oder genesene Personen zählen hierbei nicht mit. Öffentliche und private Veranstaltungen mit einem geladenen Personenkreis sind nur mehr bis 25 Personen im Innenbereich und 50 Personen unter freiem Himmel zulässig. Bei privaten Veranstaltungen zählen geimpfte und genesene Personen nicht mit, bei öffentlichen Veranstaltungen schon. Außerdem ist hierbei ein Testnachweis erforderlich, ausgenommen Personen mit Impfnachweis oder Nachweis der Genesung. Kontaktfreier Sport ist in Gruppen bis zehn Personen oder unter freiem Himmel mit bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren ohne Testnachweis zulässig. Mit Testnachweis ist Sport jeder Art ohne Personenbegrenzung zulässig.

Sportzuschauer und Zuschauer bei Kulturveranstaltungen benötigen einen Testnachweis. Ein Testnachweis ist auch nötig beim Besuch von Freizeiteinrichtungen wie, Freizeitparks, Indoorspielplätzen oder vergleichbaren ortsfesten Einrichtungen, Badeanstalten, Hotelschwimmbädern, Thermen, Wellnesszentren, Saunen, Spielhallen, Spielbanken, und Wettannahmestellen. Auch hier sind Geimpfte, Genesene und Kinder unter 6 Jahren ausgenommen.

12.04 Uhr: Sonderimpfaktionen im Landkreis Cham

Impwillige im Landkreis Cham können in der laufenden Woche an zwei Terminen das mobile Impfangebot nutzen: Laut Landratsamt macht der Impfbus am Mittwoch zwischen 15 und 18 Uhr Halt am Wertstoffhof Lam in der Engelshütter Straße und am Freitag von 13 bis 18 Uhr an der Festwiese Furth in Wald. Dabei werden ausschließlich Erstimpfungen mit den Impfstoffen von Johnson & Johnson und Biontech durchgeführt. Das Landratsamt betont, dass die Impfwilligen nicht aus dem Landkreis Cham stammen müssen. Außerdem können auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren in Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten geimpft werden.

Am Samstag, 21. August ist an den Impfzentren Roding und Bad Kötzting ein Familien-Impftag geplant: Kinderärzte bieten von 13.30 und 18 Uhr Beratungen und Impfungen für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person an.

Eine Registrierung im Bayerischen Impfportal ist weder für den Impfbus noch für den Familien-Impftag notwendig, kann aber laut Landratsamt die Wartezeiten verkürzen.

6.30 Uhr: Inzidenz in Regensburg - schlechte Nachrichten für Jahn

Die steigenden Corona-Inzidenzen könnten auch Auswirkungen auf das Top-Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga am kommenden Wochenende in Regensburg haben: Der derzeitige Tabellenführer SSV Jahn empfängt dann den FC Schalke 04. Wenn die Regeln bis dahin nicht geändert werden, dürfen nur 1.500 Menschen zum Spiel kommen – weil in Regensburg der Corona-Inzidenzwert am zurückliegenden Wochenende das dritte Mal in Folge über 35 lag. Heute beträgt die Inzidenz laut Robert-Koch-Institut 36. Zuvor wären im Jahnstadion rund 5.300 Zuschauer zugelassen gewesen.