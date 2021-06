Corona-Ticker Oberpfalz: Salzberger kritisiert Fußball-EM

10.05 Uhr: Infektiologe Salzberger nennt Fußball-EM eine "schlechte Idee"

Der Regensburger Virologe und Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, Bernd Salzberger, sieht die Fußball-Europameisterschaft mit Sorge. "Ich verstehe den Drang nach draußen und in die Biergärten. Draußen zu feiern ist sicher besser als in geschlossenen Räumen zu feiern, aber gerade die Begeisterung lässt auch Tröpfchen und Viren fliegen", sagte der Mediziner vom Universitätsklinikum Regensburg der dpa. "In dieser Situation ist die EM beziehungsweise jede große Veranstaltung vermutlich keine gute Idee", sagte Salzberger weiter.

Tausende Fans hatten am Wochenende im Stadion, in vielen deutschen Städten feucht-fröhlich und vielfach ohne Masken oder Abstand den Sieg der deutschen Mannschaft gegen Portugal gefeiert. Biergärten und Gaststätten waren teilweise brechend voll mit Fans.

08.00 Uhr: Oberpfalz mit niedrigster 7-Tage-Inzidenz

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist gemessen an der Einwohnerzahl in der Oberpfalz so niedrig wie nirgendwo sonst in Bayern. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag in der Oberpfalz am Montagmorgen bei 7,19. Das ist der niedrigste Wert aller bayerischen Regierungsbezirke.