Corona-Ticker Oberpfalz: Hohe Einspruchsquote bei Bußgeldern

10.42 Uhr: Hohe Einspruchsquote bei Bußgeldern

In Regensburg wurden bislang Corona-Bußgelder in Höhe von rund 840.000 Euro verhängt. Das hat die dpa recherchiert. Die Stadt geht jedoch davon aus, dass die Zahlungsbereitschaft dafür eher geringer ist. "Insbesondere Bußgelder, die wegen nicht getragenem Mund-Nasen-Schutz verhängt werden, treffen häufig auf wenig Akzeptanz", sagte eine Sprecherin der Stadt. Konkrete Zahlen hierzu lägen jedoch nicht vor.

Die Corona-Bußgelder bescheren den Städten zusätzliche Einnahmen - wenn sie bezahlt werden. Sie ließen aber auch den Arbeitsaufwand in den Bußgeldstellen nach oben schnellen. Bürgerinnen und Bürger haben bei Corona-Bußgeldern in vielen bayerischen Kommunen häufiger Einspruch erhoben als bei anderen Geldstrafen, so auch in Regensburg.