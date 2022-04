Corona-Ticker Oberpfalz: Höchste Inzidenz im Kreis Neumarkt

9.55 Uhr: Kreis Neumarkt ist Spitzenreiter bei Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern ist weiter gesunken. Am Mittwoch meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 1.162,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Spitzenreiter war der Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 2.657,1, der bundesweit an dritter Stelle steht. Das RKI hält die Aussagekraft der Daten jedoch nur für eingeschränkt aussagekräftig. So werden nach Einschätzung von Fachleuten Fälle nicht erfasst, etwa weil die Behörden überlastet sind oder weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.