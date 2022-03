Corona-Ticker Oberpfalz: Impfzentrum in Neumarkt schließt

17.24 Uhr: Impfzentrum in Neumarkt schließt

Das Impfzentrum in der ehemaligen Diskothek "Nachtschicht" schließt. Wie das Landratsamt in Neumarkt mitteilte, können noch bis Donnerstag, 31. März dort Termine für Erstimpfungen oder Booster ausgemacht werden. Die Nachfrage sei so stark gesunken, dass der Bedarf vom Impfzentrum in der Karl-Schiller-Straße abgedeckt werden könne, sagte Sprecher Michael Gottschalk auf BR-Anfrage. Auch seien weiterhin mobile Teams des Impfzentrums in Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen unterwegs, sowie bei Bedarf in den Landkreisgemeinden vor Ort.