Corona-Ticker Oberpfalz: Wieder Ausgangssperre im Landkreis Cham

15.00 Uhr: In zwei Städten fällt die Maskenpflicht weg

Im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz gibt es auf dem Marktplatz von Freystadt sowie im Zentrum von Parsberg ab sofort keine Maskenpflicht im Freien mehr. Das hat das Landratsamt am Montagmittag mitgeteilt und damit eine Regelung aufgehoben, die am 16. Dezember 2020 in Kraft getreten war. Die Maskenpflicht hatte für Fußgänger und Radfahrer gegolten.

In der Regensburger Altstadt könnte die Maskenpflicht auch schon bald entfallen: Ein entsprechender Vorschlag wurde an die Regierung der Oberpfalz geschickt, so eine Sprecherin der Stadt. Das Gesundheitsministerium müsse letztgültig darüber entscheiden.