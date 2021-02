Corona-Ticker Oberpfalz: Neue Versammlungsregeln in Weiden

10.15 Uhr: Kinderuni der OTH Amberg-Weiden in digitaler Form

Die Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden (OTH) bietet ab sofort eine digitale Kinderuni an. Das geht aus einer Mitteilung der OTH hervor. Damit will die Hochschule Wissenschaft und speziell die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) für Kinder von zuhause aus erlebbar machen. In einem ersten Schritt können interessierte Kinder per E-Mail Fragen zu den Themen Hochschule, Forschen und Studium an das Team der Jungen Hochschule der OTH schicken. Diese werden anschließend unter anderem mittels Bildern und Videos beantwortet. Zudem ist in den kommenden Monaten eine Online-Vorlesung für Kinder geplant. Wegen der aktuellen Corona-Lage kann die Kinderuni an der OTH nicht wie sonst in Präsenzform stattfinden.