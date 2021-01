Corona-Ticker Oberpfalz: Kostenlose FFP2-Masken für Bedürftige

12.20 Uhr: PI Regensburg Süd ahndet 33 Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz

Die Polizeiinspektion Regensburg Süd hat am Wochenende insgesamt 33 Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz in ihrem Dienstbereich festgestellt. 16 davon waren Verstöße gegen die Ausgangssperre, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Elf Personen müssen mit einer Anzeige rechnen, weil sie sich mit mehr Personen getroffen haben, als erlaubt ist. Vier davon - Jugendliche im Alter von 15 – 16 Jahren - wurden am Samstagnachmittag gemeinsam von einer Streife kontrolliert, nachdem sie zuvor in einem Parkhaus vor Security-Mitarbeitern geflohen waren. Laut Polizei wurde in dem Parkhaus ein Graffiti an eine Tür gesprüht. Einer der Jugendlichen hatte noch frische Farbe an den Händen. Ihn erwartet neben der Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz auch ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Am Wochenende wurden zudem sechs Personen registriert, die gegen die Maskenpflicht verstoßen haben. Zwei der Verstöße wurden während einer Demo gegen Corona-Maßnahmen festgestellt.