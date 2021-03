Corona-Ticker Oberpfalz: BLLV für rasche Impfung von Lehrern

9.35 Uhr: Wenige Lockerungen in der Oberpfalz wegen hoher Inzidenzwerte

In einigen Städten und Landkreisen darf der Einzelhandel wieder öffnen. Voraussetzung dafür ist ein Corona-Inzidenzwert zwischen 35 und 50. In der Oberpfalz gibt es allerdings keine Region, die diese Voraussetzung erfüllt. Bei einem Inzidenzwert zwischen 50 und 100 darf der Einzelhandel Kunden nach Terminvereinbarung bedienen. Pro Kunde müssen aber 40 Quadratmeter Platz zur Verfügung stehen, die Kunden müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen. Diese Lockerungen gelten in der Oberpfalz in Stadt und Landkreis Regensburg sowie im Landkreis Neumarkt. Auch der Buchhandel in Bayern darf wieder öffnen und zwar unabhängig von der jeweiligen Sieben-Tage-Inzidenz. Bücher zählen nun zum "täglichen Bedarf".