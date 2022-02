Corona-Ticker Oberfranken: Corona-Ausbruch in Seniorenheim

Nach einem Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Bayreuth hat das Rote Kreuz ehrenamtliche Helfer aktiviert. Derweil ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberfranken leicht gesunken. Alle Corona-News im Ticker.