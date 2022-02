Corona-Ticker Oberfranken: Arbeitszeitverlängerung nicht möglich

15.32 Uhr: Inzidenz in Oberfranken gestiegen, aber unter dem bayernweiten Durchschnitt

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Oberfranken liegt aktuell bei 1.688,4 und ist seit gestern um 84,9 Punkte gestiegen. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mit (Stand: Mittwoch, 16.02.22, 8 Uhr). Damit liegt die Inzidenz in Oberfranken aber nach wie vor unter dem bayernweiten Durchschnittswert von 1.770,5.

Seit gestern sind 3.892 neue Corona-Fälle in Oberfranken registriert worden. Insgesamt meldet das LGL 162.541 Corona-Fälle für den Bezirk. In Oberfranken sind seit Beginn der Pandemie 2.117 Personen in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Seit gestern sind acht Todesfälle hinzugekommen.

14.51 Uhr: Verwaltungsgericht Bayreuth: Arbeitszeitverlängerung wegen Corona nicht möglich

Das Verwaltungsgericht Bayreuth hat eine Allgemeinverfügung der Regierung von Oberfranken vorläufig außer Vollzug gesetzt, nach der wegen Corona eine Verlängerung der täglichen Höchstarbeitszeit auf bis zu zwölf Stunden und wöchentlich auf bis zu 60 Stunden möglich seien. Auch eine pandemiebedingte Reduzierung der Ruhezeiten um bis zu zwei Stunden und eine Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen könne per Allgemeinverfügung nicht angeordnet werden, teilte das Gericht mit. Denn die Allgemeinverfügung verwende "zu unbestimmte, auslegungsbedürftige Rechtsbegriffe", heißt es in der Mitteilung des Gerichts. Auch ergebe sich aus der Allgemeinverfügung "nicht mit ausreichender Deutlichkeit, an wen sie sich richtet bzw. wer von ihr betroffen ist."

Mit seiner Entscheidung gab das Verwaltungsgericht Bayreuth einem Eilantrag der Gewerkschaft verdi und einer Privatperson gegen die Allgemeinverfügung der Regierung von Oberfranken vorerst statt. Die Entscheidung im Hauptsacheverfahren stehe noch aus.

Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Bayreuth habe nur für die Antragsteller des Eilverfahrens, nicht aber für die Allgemeinheit Rechtswirkungen, so das Gericht. Gegen den Beschluss könnten die Beteiligten Beschwerde beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof erheben.

Die Regierung von Oberfranken hatte mit ihrer Allgemeinverfügung befristet bis zum 19. März 2022 Ausnahmen von den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes für Betriebe der kritischen Infrastruktur zugelassen.

13.03 Uhr: Mehr Zuschauer im ETA Hoffmann Theater ab Freitag

Das ETA Hoffmann Theater in Bamberg setzt die von der bayerischen Staatsregierung vorgenommene Anhebung der maximalen Auslastungsgrenze von 75 Prozent bei Kulturveranstaltungen mit Wirkung zum 18. Februar, dem Tag der nächsten Vorstellung im Großen Haus, um. Damit können Abonnenten und Abonnentinnen wieder ihre festen Sitzplätze im Großen Haus einnehmen. Für den Theaterbesuch gilt dann 2G, ein zusätzlicher Test oder eine Booster-Impfung ist dann nicht mehr nötig, wird aber empfohlen.