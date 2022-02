Corona-Ticker Oberfranken: Drei Regionen unter 1.000er-Inzidenz

07.18 Uhr: Nur drei Städte und Landkreise unter Inzidenzwert 1.000

Nur drei Städte und Landkreise in Oberfranken liegen aktuell unter dem Inzidenzwert 1.000. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlicht hat. Demnach liegen nur die Städte Coburg (901,0) und Hof (994,0) sowie der Landkreis Coburg (916,0) unter der 1.000er-Marke. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz weist aktuell die Stadt Bayreuth auf. Hier beträgt der Wert 1.987,9.

So hoch sind die Sieben-Tage-Inzidenzen in den restlichen kreisfreien Städten und Landkreisen in Oberfranken: Stadt Bamberg 1.317,3; Landkreis Bamberg 1.604,8; Landkreis Bayreuth 1.610,7; Landkreis Forchheim 1.140,7; Landkreis Hof 1.047,4; Landkreis Kronach 1.000,7; Landkreis Kulmbach 1.344,0; Landkreis Lichtenfels 1.032,6; Landkreis Wunsiedel 1.483,9.