Corona-Ticker Oberfranken: Coburger "Aquaria" öffnet wieder

16.20 Uhr: Inzidenz im Bezirk sinkt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Oberfranken liegt aktuell bei 1.302,3 und ist seit gestern um 7,6 Punkte gefallen. Damit hat Oberfranken nach wie vor den geringsten Inzidenzwert der sieben bayerischen Regierungsbezirke, teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mit (Stand: 8 Uhr). Der bayernweite Durchschnittswert beträgt 1.805,4 und ist um 48,8 höher als gestern.

Seit gestern sind 971 neue Corona-Fälle in Oberfranken registriert worden. Insgesamt meldet das LGL 139.385 Corona-Fälle für den Bezirk. In Oberfranken sind seit Beginn der Pandemie 2.081 Personen in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Seit gestern ist kein Todesfall hinzugekommen.

10.41 Uhr: Coburger Schwimmbad öffnet wieder

In Coburg wird das Coburger Hallenbad wieder geöffnet. Vor mehr als zwei Monaten hatten die Verantwortlichen das Bad aufgrund fehlender Besucher infolge der Corona-Maßnahmen geschlossen. Nun gelten neue Vorschriften sagt "Aquaria"-Betriebsleiter Jörn Kirchner: "Wir dürfen wieder bis zu 160 Menschen gleichzeitig ins Bad lassen." Ende vergangenen Jahres habe es Tage gegeben, an denen nicht einmal 80 Gäste kamen. Der Einsatz von Energie wie Wärme, Strom stand in keinem Verhältnis mehr zu den erzielten Einnahmen. "Es gab viele Wünsche aus der Bevölkerung, das Bad wieder zu öffnen", sagt Kirchner. Das "Aquaria" wird von der SÜC (Städtische Überlandwerke Coburg), einer städtischen Tochter, betrieben. Das Bad mit angrenzender Sauna kann unter den geltenden Corona-Bedingungen (2G-plus) besucht werden.

07.18 Uhr: Nur drei Städte und Landkreise unter Inzidenzwert 1.000

Nur drei Städte und Landkreise in Oberfranken liegen aktuell unter dem Inzidenzwert 1.000. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlicht hat. Demnach liegen nur die Städte Coburg (901,0) und Hof (994,0) sowie der Landkreis Coburg (916,0) unter der 1.000er-Marke. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz weist aktuell die Stadt Bayreuth auf. Hier beträgt der Wert 1.987,9.

So hoch sind die Sieben-Tage-Inzidenzen in den restlichen kreisfreien Städten und Landkreisen in Oberfranken: Stadt Bamberg 1.317,3; Landkreis Bamberg 1.604,8; Landkreis Bayreuth 1.610,7; Landkreis Forchheim 1.140,7; Landkreis Hof 1.047,4; Landkreis Kronach 1.000,7; Landkreis Kulmbach 1.344,0; Landkreis Lichtenfels 1.032,6; Landkreis Wunsiedel 1.483,9.