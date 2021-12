Corona-Ticker Oberfranken: Kreis Bamberg mit höchster Inzidenz

06.43 Uhr: Corona-Ausbruch in Bayreuther Seniorenheim

Im Seniorenheim "Hospitalstift" in Bayreuth hat es einen Corona-Ausbruch geben. Wie die Stadt mitteilte, sei eine Bewohnerin am vergangenen Freitag (10.12.21) im Zuge eines Schnelltests positiv getestet worden. Daraufhin seien umgehend alle erforderlichen Hygienemaßnahmen eingeleitet worden. Die Heimbewohnerin habe noch am gleichen Tag einen PCR-Test gemacht, der eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigte. Die Heimleitung habe eine PCR-Reihentestung aller 116 Bewohner und 105 Mitarbeiter veranlasst, heißt es weiter. Das Testergebnis war bei zwei Bewohnern und einem Mitarbeiter positiv. Die betroffenen Bewohner seien im Zuge des Aufbaus einer Pandemiezone vollständig von den übrigen Heimbewohnern separiert worden. Für Mittwoch (15.12.21) ist eine weitere Reihentestung geplant. 91 Prozent der Heimbewohner und 98 Prozent der Mitarbeiter des Seniorenheims sind vollständig geimpft. Die Einrichtung wird von der städtischen Hospitalstiftung betrieben.

06.24 Uhr: Proteste gegen Corona-Maßnahmen und mögliche Impfpflicht in fränkischen Städten

In mehreren Städten in Mittel- und Oberfranken haben am Montgabend erneut Menschen gegen die Corona-Politik und eine sich abzeichnende Impfpflicht protestiert. Die in der Region heute größte Demonstration gab es laut Polizei in Nürnberg. Hier sind rund 2.000 Leute auf die Straße gegangen. In Kulmbach waren es laut Polizei rund 200 Demonstrantinnen und Demonstranten, in Bayreuth rund 150, in Kronach 120 und in Hof etwa 50. Auch in Bamberg, Ansbach, Coburg, Altdorf, Gunzenhausen, Bad Staffelstein und Eckental gab es Protestaktionen gegen die Corona-Politik. Hier konnte die Polizei am Abend (Stand 21 Uhr) allerdings noch keine Teilnehmerzahl benennen. Laut den Beamten verliefen die Demonstrationen allesamt friedlich.

06.03 Uhr: Inzidenzwert 700 überall unter 700

Alle Landkreise in Oberfranken liegen derzeit mit ihren Sieben-Tage-Inzidenzen pro 100.000 Einwohner unter dem Wert 700. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor (Stand 13.12.21, 03.21 Uhr). Den höchsten Inzidenzwerte im Regierungsbezirk weist weiter der Landkreis Bamberg auf, er liegt bei 679,3 (Vortag: 701,0). Ebenfalls über dem Wert 600 liegt der Landkreis Coburg mit 611,1 (635,3). Weiterhin den niedrigsten Inzidenzwert im Bezirk hat der Landkreis Kulmbach mit 219,8 (Vortag: 228,2), bayernweit weisen nur der Landkreis Main-Spessart (185,0) und die Stadt Weiden (150,5) niedrigere Werte auf. Ebenfalls unter 300 liegen die Landkreise Wunsiedel mit 229,2 (Vortag: 243,1) und Bayreuth mit 260,4 (276) sowie neuerdings auch die Stadt Bayreuth mit 275,5 (312,0). Insgesamt sind in Oberfranken die Inzidenzwerte im Vergleich zum Vortag in acht Kommunen gesunken, in fünf gestiegen. Die weiteren Inzidenzwerte in den kreisfreien Städten: Coburg 477,4 (Vortag: 467,7), Bamberg 431,7 (433) und Hof 363,0 (358,6). Die weiteren Inzidenzwerte der Landkreise: Kronach 563,6 (517,2), Lichtenfels 517,1 (512,6), Forchheim 343,1 (342,2) und Hof 410,5 (409,4).