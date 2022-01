Corona-Ticker Oberfranken: Inzidenzwert vielerorts über 1.000

06.57 Uhr: Zahlreiche Städte und Landkreise über Inzidenzwert 1.000

Zahlreiche Landkreise und kreisfreie Städte in Oberfranken weisen derzeit eine Sieben-Tage-Inzidenz über 1.000 auf. Den höchsten Wert des Bezirks meldet das Robert Koch-Institut (RKI) am Montag (Stand: 03.47 Uhr) für die Stadt Bayreuth. Demnach liegt die Inzidenz dort bei 1.400,4 und damit um rund drei Punkte niedriger als noch am Vortag. Den zweithöchsten Wert weist der Landkreis Bamberg mit einer Inzidenz von 1.290,2 auf. Das ist ein Anstieg um rund 80 Punkte.

Die weiteren Werte in Oberfranken: Landkreis Bayreuth 1.147,8 (Vortag: 1.156,5); Landkreis Wunsiedel 1.086,5 (975,4); Landkreis Kulmbach 1.037,4 (991,2); Landkreis Lichtenfels 1.031,1 (990,7); Landkreis Forchheim 1.015,4 (818,2); Stadt Hof 1.007,2 (987,3); Stadt Bamberg 918,2 (892,1); Stadt Coburg 781,1 (668,4); Landkreis Hof 700,4 (664,4) und Landkreis Coburg 676,9 (668,4). Den niedrigsten Wert im Bezirk und den zweitniedrigsten in ganz Bayern hat derzeit mit 651,0 (649,5) der Landkreis Kronach.