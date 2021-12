Corona-Ticker Oberfranken: Bayreuth baut Impfangebot aus

14.35 Uhr: Inzidenz in Oberfranken sinkt

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Oberfranken liegt bei 504,2 und ist gegenüber Dienstag um 35,5 Punkte gesunken. Damit hat Oberfranken von allen Regierungsbezirken in Bayern die zweitniedrigste Inzidenz nach Unterfranken, wo die Inzidenz 441,0 beträgt. Der bayernweite Durchschnittswert beträgt 592,3. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen hervor. Demnach sind seit gestern 851 neue Corona-Fälle in Oberfranken registriert worden. Insgesamt meldet das LGL in dem Bezirk 84.387 Corona-Fälle. In Oberfranken sind seit Beginn der Pandemie 1.822 Personen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Das ist ein Todesfall mehr als am Dienstag.

14.27 Uhr: Bamberg eröffnet neues Impfzentrum

Am kommenden Montag wird in der Bamberger Konzert- und Kongresshalle eine neue Zweigstelle des Impfzentrums Bamberg eröffnet. Impfungen seien dort ohne Termin möglich, teilt die Stadt mit. Zudem wurde im Innenbereich eine bestuhlte Wartezone eingerichtet. Insgesamt haben die Stadt und der Landkreis Bamberg die Impfkapazitäten in der vergangenen Woche hochgefahren. In der ersten Dezemberhälfte soll das gesteckte Ziel von 7.000 Impfungen pro Woche erreicht werden, so das Landratsamt Bamberg. Bei den Auffrischungs- oder Booster-Impfungen konnten die Impfzentren in Stadt und Landkreis um 5,1 Prozent im Vergleich zur Vorwoche zulegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis aktuell bei 831,9 und in der Stadt Bamberg bei 426,5.

08.23 Uhr: Stadtgespräche in Bayreuth: Keine Angst vor RNA-Impfstoffen

Die Bayreuther Stadtgespräche beschäftigen sich am Abend mit einem derzeit viel diskutierten Thema, den RNA-Impfstoffen. Pandemiebedingt findet die Veranstaltung der Uni Bayreuth digital statt. In ihrem Vortrag werden die beiden Biochemiker, Birgitta Wörl und Claus Kuhn, erklären, wie RNA-basierte Therapien wirken und wie RNA in menschlichen Zellen überhaupt funktioniert. Außerdem geht es auch um das Wirkprinzip und mögliche Nebenwirkungen von RNA-basierter Corona-Impfstoffen. Die Veranstaltung habe zum Ziel, die Zuhörenden in die Lage zu versetzen, eine informierte, faktenbasierte Entscheidung, auch bezüglich der Impfung von Kindern, zu treffen und sich über Perspektiven neuer RNA-Therapeutika zu informieren, heißt es in der Mitteilung der Uni. Zuhören kann jeder kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Vortrag wird via Zoom unter der Meeting-ID 651 1335 3751 und dem Kenncode 764332 übertragen.

05.30 Uhr: Zwei Landkreise über 800er-Inzidenz-Makre, zwei unter 300

In Oberfranken verzeichnen der Landkreis Kronach mit 840 (Vortag: 837,9) und der Landkreis Bamberg mit 831,9 (810,9) wieder steigende Inzidenzwerte. Es sind die höchsten Werte im Regierungsbezirk. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlicht hat (Stand 01.12.21, 03.32 Uhr). Die niedrigsten Inzidenzwerte weisen in Oberfranken derzeit der Landkreis Kulmbach mit 270,2 (Vortag: 282,8) und Wunsiedel mit 276,5 (Vortag: 301,9). Die weiteren Inzidenzwerte in den kreisfreien Städten: Coburg 472,6 Vortag: 492,1), Bamberg 426,5 (418,7), Bayreuth 328,2 (393,0) und Hof 371,9 (343,1). Die weiteren Inzidenzwerte der Landkreise: Coburg 661,9 (Vortag: 738,1), Lichtenfels 614,5 (656,5), Hof 470,8 (488,8), Bayreuth 397,4 (477,4) und Forchheim 349,1 (478,6).