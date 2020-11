Corona-Ticker Oberfranken: Weniger Stadtbusse in der Nacht

15.00 Uhr: 129 Corona-Neuinfektionen in Oberfranken

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in Oberfranken 7.004 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Im Vergleich zum Vortag (31.10.20) sind 129 neue Fälle hinzugekommen. Das geht aus den aktuellen (Stand: 01.11.2020, 08:00 Uhr) Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mit Sitz in Erlangen hervor. Die Zahl der Todesopfer ist nicht weiter gestiegen und steht nun bei 256. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt in Oberfranken 108,69. Der Durchschnittswert in Bayern liegt bei 125,85.