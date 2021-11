Corona-Ticker Oberfranken: Kronach übersteigt 400er-Inzidenz

08.48 Uhr: Inzidenz im Landkreis Kronach übersteigt Marke von 400

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberfrankens Corona-Hotspot Landkreis Kronach hat die Marke von 400 überschritten. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts beträgt der Wert aktuell 405 (Stand: 01.11.21, 03.23 Uhr). Gestern hatte er noch bei 360 gelegen. Für die Städte Bayreuth (57) und Hof (84) vermeldet das RKI nicht nur in Oberfranken die Tiefstwerte. In ganz Bayern verzeichnet keine andere Kommune einen Inzidenzwert unter 100.

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der übrigen kreisfreien Städte und Landkreise in Oberfranken: Landkreis Hof (202), Landkreis Lichtenfels (189), Landkreis Wunsiedel (177), Landkreis Bamberg (176), Stadt Bamberg (160), Landkreis Forchheim (141), Landkreis Kulmbach (134), Landkreis Coburg (129), Stadt Coburg (115), Landkreis Bayreuth (111).