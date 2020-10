Corona-Ticker Oberfranken: Busverkehr in Hof eingeschränkt

13.42 Uhr: 70 Schüler und Lehrkräfte in Kulmbach in Quarantäne

Weil eine Neuntklässlerin in Kulmbach positiv auf das Coronavirus getestet worden war, befinden sich derzeit 58 Schüler und zwölf Lehrkräfte des Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasiums in Quarantäne. Die Kontaktpersonen der betroffenen Schülerin wurden heute getestet, spätestens am Mittwoch erwartet die Schule die Ergebnisse, teilte der stellvertretende Schulleiter Armin Motschenbacher dem BR auf Nachfrage mit.

Das Gymnasium habe am Freitag von dem positiven Test der Schülerin erfahren, die bereits in der vergangenen Woche zu Hause gewesen war. Weil er zuletzt auch in der neunten Jahrgangsstufe unterrichtet hatte, befindet sich unter den betroffenen Lehrkräften auch der Schulleiter.