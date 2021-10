Corona-Ticker Oberfranken: Inzidenz in Forchheim über 100

06:32 Uhr: RKI: Landkreis Forchheim überschreitet 100er-Inzidenz

Laut Robert Koch-Institut (RKI: Stand 18.10.21, 03.10 Uhr) weisen in Oberfranken alle Städte und Landkreise Inzidenzwerte auf, die über der Marke von 35 liegen. Der Wert 35 ist für die 3G-Regel maßgeblich. Mit 103,8 (Vortag: 94,3) hat der Landkreis Forchheim weiter die derzeit höchste Inzidenz im Regierungsbezirk. Ebenfalls gestiegen sind die Inzidenzwerte in der Stadt Coburg 75,1 (Vortag:66,1), in den Landkreisen Hof 69,8 (62,4), Kulmbach 65,8 (58,8) und Kronach 61,8 (57,3), in der Stadt Bamberg 58,7 (53,5) und im Landkreis Wunsiedel 43,1 (41,7). In der Stadt Hof hat sich der Inzidenzwert im Vergleich zum Vortag nicht verändert und liegt weiter bei 46,5. In den Landkreisen Coburg 75,9 (80), Bayreuth 64,6 (65,6) und Lichtenfels 57 (60), der Stadt Bayreuth 41,9 (43,2) und im Landkreis Bamberg 40,7 (41,4) sind die Werte gesunken.

05.55 Uhr: 3G-Regel: Stadt Bamberg liegt über Schwellenwert

In der Stadt Bamberg gilt ab sofort wieder die 3G-Regel. Demnach wurde die Sieben-Tage-Inzidenz von 35 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten. Nun müssen Bürgerinnen und Bürger bei vielen Veranstaltungen sowie Besuchen in Innenbereichen von Fitnessstudios, Restaurants oder anderen Einrichtungen einen Nachweis über eine überstandene Corona-Infektion im Zeitraum der letzten sechs Monate, eine Impfung oder einen aktuellen Test vorweisen können.