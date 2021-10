Corona-Ticker Oberfranken: Landkreis Coburg hat höchste Inzidenz

06.53 Uhr: Landkreis Coburg mit höchster Inzidenz in Oberfranken

In Oberfranken liegen am heutigen Montag alle Landkreise unter der Sieben-Tage-Inzidenz von 100. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (11.10.21) hervor. Demnach weist der Landkreis Coburg mit 98 die höchste Inzidenz im Regierungsbezirk auf, gefolgt vom Landkreis Bayreuth mit 77. In Stadt und Landkreis Bamberg werden mit 30 beziehungsweise 32 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen die niedrigsten Werte gemessen. Im gesamten Bundesgebiet liegt die 7-Tage-Inzidenz heute bei 66,5.