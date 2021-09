Corona-Ticker Oberfranken: Wenige Regionen unter Inzidenzwert 35

05.50 Uhr: Nur vier Regionen in Oberfranken unter Inzidenzwert 35

In Oberfranken liegen nur noch vier Städte und Landkreise unter dem Schwellenwert 35. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Robert Koch-Institut am Morgen veröffentlicht hat. Den niedrigsten Inzidenzwert in ganz Oberfranken weist aktuell der Landkreis Bayreuth (7,7) auf. Dahinter folgen die Landkreise Kronach (28,6), Coburg (28,9) sowie die Stadt Hof (33,2). Alle weiteren Regionen in Oberfranken liegen über dem Schwellenwert 35. Befindet sich eine Stadt oder ein Landkreis für mindestens drei Tage in Folge über dieser Grenze, gilt dort in Innenbereichen in der Gastronomie, Fitnessstudios oder bei körpernahen Dienstleistern die 3G-Regel.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell in der Stadt Bamberg (65,2) vor. Auch der Landkreis Kulmbach (60,2), die Städte Coburg (56,3) und Bayreuth (55,4) sowie die Landkreise Bamberg (54,2), Forchheim (53,2) und Lichtenfels (51,0) befinden sich deutlich über dem Schwellenwert. Die Landkreise Wunsiedel (36,1) und Hof (36,0) liegen nur knapp darüber.