Corona-Ticker Oberfranken: Drittimpfungen ab heute in Kulmbach

06.21 Uhr: Inzidenzwert in Bamberg knapp unter 50

Die Stadt Bamberg hat den höchsten Inzidenzwert in ganz Oberfranken, er liegt heute bei 49,1. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Robert Koch-Institut (RKI) heute veröffentlicht hat. Somit liegt die Stadt Bamberg über dem seit heute gültigen Grenzwert von 35. Demnach gilt in Regionen, in denen sich die Sieben-Tage Inzidenz mindestens drei Tage in Folge über 35 befindet, die 3G-Regel in Innenbereichen. Wer dort also die Innengastronomie, körpernahe Dienstleister oder auch Krankenhäuser besuchen möchte, muss geimpft, getestet oder genesen sein. Steigt der Wert drei Tage über 50, gibt es weitere Verschärfungen der Corona-Regeln wie strengere Kontaktbeschränkungen.

Die höchsten Inzidenzwerte Oberfrankens hinter der Stadt Bamberg liegen in der Stadt Coburg (34,1) und den Landkreisen Bayreuth (31,8) und Kronach (31,5) vor. Die niedrigsten Sieben-Tage-Inzidenzen haben aktuell der Landkreis Coburg (10,4), die Stadt Bayreuth (17,4) und der Landkreis Kulmbach (15,4).

06.01 Uhr: Drittimpfungen im Landkreis Kulmbach ab heute

Ab heute können Bürger im Impfzentrum des Landkreises Kulmbach zur Auffrischung gegen das Coronavirus geimpft werden. Voraussetzung ist, dass die vollständige Impfserie mindestens sechs Monate zurückliegt, heißt es aus dem Landratsamt. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Die Drittimpfung erfolgt mit einem mRNA-Impfstoff, also Biontech oder Moderna. Und zwar unabhängig davon, mit welchem Impfstoff die erste Impfserie abgeschlossen wurde. Die Gesundheitsministerkonferenz hat jüngst die Zielgruppen für Drittimpfungen festgelegt. Dazu gehören Bewohner von Pflegeheimen und weiteren Einrichtungen mit psychisch oder körperlich kranken Gruppen. Daneben zählen auch Patientinnen und Patienten mit Immunschwäche, Pflegebedürftige und Menschen ab 80 Jahren dazu.

05.20 Uhr: Geänderte Besuchsregeln in Regiomed-Kliniken

In den Kliniken des oberfränkisch-thüringischen Regiomed-Verbunds treten ab heute neue Besuchsregelungen in Kraft. Wie der Verbund mitgeteilt hat, gelte ab Montag die sogenannte 3G-Regel. Zutritt zu den Kliniken haben dann nur noch vollständig geimpfte, von einer Covid-Erkrankung genesene und getestete Personen, heißt in der Mitteilung. Dies bedeute, dass alle Besucher vor Betreten der Kliniken entsprechende Nachweise vorlegen müssen. Dabei dürfen Antigen-Schnelltests nicht älter als 24 Stunden und PCR-Tests nicht älter als 48 Stunden sein. Außerdem müssen alle Besucher während des gesamten Besuchs eine FFP2-Maske tragen und dürfen die Kliniken nur ohne Covid-Symptome betreten.

Weiter heißt es, pro Patienten sei ein Besucher für jeweils eine Stunde erlaubt. Die Besuchszeiten in den Kliniken Coburg, Lichtenfels und Neustadt sind zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr, in den Kliniken in Sonneberg und Hildburghausen zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr. Für Besuche in der Kinderklinik in Coburg können laut Verbund die Regeln abweichen, so dass sich Besucherinnen und Besucher mit dem behandelnden Arzt abstimmen sollen. Die Kliniken bitten darum, bei den Besuchen die entsprechenden Nachweise bereitzuhalten und den Mitarbeitern vorzuzeigen. Durch die Zugangskontrollen könnten Wartezeiten entstehen, heißt es in der Mitteilung.