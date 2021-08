Corona-Ticker Oberfranken: Bamberg überschreitet 25er Marke

5.48 Uhr: Bamberg überschreitet 25er Inzidenz

Nachdem die Stadt Coburg in den vergangenen beiden Tagen eine Inzidenz von null hatte, beträgt der Wert aktuell 4,9. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) hat zudem die Stadt Bamberg den Grenzwert von 25 überschritten. In der Domstadt liegt die Sieben-Tage-Inzidenz demnach bei 28,4 (Stand: 09.08.21, 03.14 Uhr). Gestern meldete das RKI noch einen Wert von 24,6 für die Stadt Bamberg.

In den Landkreisen Bamberg (11,6), Lichtenfels (12,0), Coburg (11,5) sowie in den Städten Bayreuth (16,0) und Hof (13,1) haben sich in den vergangenen sieben Tagen nachweislich mehr als zehn Menschen pro 100.000 Einwohner mit Corona infiziert.