Corona-Ticker Oberfranken: Kein Inzidenzwert Null mehr im Bezirk

5.52 Uhr: Keine Nullinzidenz mehr in Oberfranken

In Oberfranken liegen derzeit vier Kommunen unter einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 5. Die Landkreise Kulmbach (4,2), Hof (3,2), Wunsiedel (2,8) sowie der Landkreis Kronach unterschreiten diesen Wert. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. In Kronach ist die Inzidenz mit 1,5 oberfrankenweit am niedrigsten. Bis gestern meldete Kronach allerdings mehrere Tage in Folge als einzige oberfränkische Kommune eine Inzidenz von Null. Im Vergleich zum Sonntag ist allerdings eine Neuinfektion mit dem Coronavirus gemeldet worden. Am höchsten ist die Inzidenz im Bezirk derzeit in der Stadt Bamberg, sie liegt dort bei 22. Im Vergleich zu den vergangenen Tagen sinkt der Wert allerdings, gestern lag er bei 23,3.