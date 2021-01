Corona-Ticker-Oberfranken: Motorradsternfahrt erneut verschoben

12.15 Uhr: Kulmbacher Motorradsternfahrt verschoben

Aufgrund der Corona-Pandemie muss die Kulmbacher Motorradsternfahrt in diesem Jahr erneut abgesagt werden. Die Veranstaltung habe bereits im vergangenen April ihr 20. Bestehen feiern wollen, nun muss das Jubiläum im nächsten Jahr nachgeholt werden, teilte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mit. Die Gesundheit stehe ganz klar an erster Stelle, so Herrmann, der in den vergangenen Jahren regelmäßig selbst mit dem Motorrad zur Sternfahrt gefahren sei und die für ihn eines der "Jahres-Highlights" sei. Die Veranstaltung hätte zum Auftakt der Saison am 24. und 25. April 2021 stattfinden sollen.

Die Kulmbacher Motorradsternfahrt gilt mit zehntausenden Teilnehmern als das größte Bikertreffen Süddeutschlands. Zu den Veranstaltern gehören unter anderem die Stadt und der Landkreis Kulmbach. Ziel der Veranstaltung ist es, die Verkehrssicherheit für Motorradfahrer zu verbessern.

11.37 Uhr: Erzbischof fordert kontaktloses Abholen in Büchereien

Das Bestellen von Büchern im Internet und das kontaktlose Abholen in Büchereien soll wieder möglich sein. Das sagt der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick in einer Mitteilung. Er fordert daher die Einbindung öffentlicher Büchereien in das Bestellsystem "Click and Collect". Es kommt in Teilen des Einzelhandels bereits zum Einsatz, um den Verkauf trotz Öffnungsverbot aufrecht zu erhalten. Was für den Einzelhandel möglich sei, sollte auch für Büchereien zugelassen werden, so Schick. Das Lesen von Büchern dürfe im Lockdown nicht vernachlässigt oder gar verlernt werden. Lesen mache lebenstauglich, so der Erzbischof. Online bestellen und abholen ist in allen öffentlichen Bibliotheken Bayerns seit Mitte Dezember untersagt. Einige Büchereien haben aber ihr Angebot an digitalen Medien wie E-Books erweitert.

09.42 Uhr: Impfzentren von Lieferschwierigkeiten betroffen

Von den Lieferschwierigkeiten des Impfstoffes gegen das Coronavirus sind auch alle Impfzentren in Oberfranken betroffen. In Bamberg können beispielsweise ab morgen keine Menschen mehr gegen das Virus geimpft werden, heißt es in einem Schreiben der Stadt. Einen ausführlichen Artikel dazu finden Sie hier.