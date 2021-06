Corona-Ticker Oberfranken: Alle Inzidenzen unter Wert von 25

7.17 Uhr: Inzidenzen in allen Städten und Landkreisen unter 25

In Oberfranken verzeichnet aktuell jede Stadt und jeder Landkreis eine Corona-Inzidenz von unter 25. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) unterschreitet somit auch die Stadt Bamberg diese Marke (Stand: 21.06.21, 03.12 Uhr). Gestern (20.06.21) hatte der Wert dort noch bei 27,14 gelegen. Das niedrigste Infektionsgeschehen in Oberfranken meldet das RKI derzeit für die Stadt Bayreuth mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1,3. In der Stadt Bamberg ist die Inzidenz mit 23,3 im Bezirk am höchsten.