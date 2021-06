Corona-Ticker Oberfranken: Thermen wieder geöffnet

18.58 Uhr: LGL korrigiert Gesamt-Infektionen in Oberfranken nach unten

Das Bayerische Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat die Zahl der infizierten Personen seit Ausbruch der Pandemie in Oberfranken auf 56.278 korrigiert. Das sind vier Fälle weniger, als gestern angegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberfranken beträgt demnach aktuell 20,56 (Stand: 15.06.21, 08.00 Uhr) und ist damit im Vergleich zum Vortag (21,68) leicht gefallen. Der bayernweite Durchschnitt beträgt 18,83. Die Anzahl der Todesfälle in Verbindung mit Corona ist in Oberfranken seit gestern um eins auf 1.646 gestiegen. Den höchsten Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner in Oberfranken verzeichnet derzeit der Landkreis Kronach mit 44,95. Den niedrigsten Wert in Oberfranken hat momentan die Stadt Bayreuth mit einer „Null-Inzidenz“.

12.28 Uhr: Alle Kommunen unter 50er-Inzidenz, Stadt Bayreuth weiter mit "Null-Inzidenz"

Laut Robert Koch-Institut (RKI: Stand 15.06.21, 03.12 Uhr) weist in Oberfranken die Stadt Bayreuth weiterhin ein Null-Inzidenz auf (seit Sonntag 13.06.2021). Insgesamt haben mittlerweile drei Städte in Bayern eine „Null-Inzidenz“, neben Bayreuth in Oberfranken auch zwei Kommunen in der Oberpfalz: der Landkreis Tirschenreuth und seit heute auch die Stadt Weiden.

Neben der Stadt Bayreuth liegen auch die Landkreise Kulmbach (2,8), Bayreuth (2,9), Wunsiedel (4,1) und Hof (9,5) in Oberfranken unterhalb der Zehner-Marke.

Alle Städte und Landkreise in Oberfranken liegen mittlerweile unter der Marke 50. Die höchste Inzidenz im Regierungsbezirk weist der Landkreis Kronach mit derzeit 44,9 auf (Vortag: 47,9), gefolgt von der Stadt Hof mit 34,9 und den Landkreisen Forchheim (32,7), Lichtenfels (31,4), Bamberg (31,3) und Coburg (31,1). Weiter folgen die die Städte Coburg (21,9) und Bamberg (19,4). In der Stadt Bamberg ist der Wert weiter gestiegen (Vortag: 18,1). Am vergangenen Mittwoch lag dieser noch bei 7,8 – das heißt die Inzidenz hat sich seitdem mehr als verdoppelt.