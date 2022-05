Corona-Ticker Oberfranken: Viele Inzidenzen über Bayern-Schnitt

07.54 Uhr: Acht von 13 Regionen über bayernweitem Durchschnitt

Das Infektionsgeschehen in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Oberfranken liegt vielerorts über dem bayernweiten Durchschnitt, der bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 684 liegt. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) liegen acht von 13 Regionen in Oberfranken über diesem Wert (Stand: 02.05.22). Die höchste Inzidenz im Bezirk verzeichnet aktuell der Landkreis Bayreuth mit 924. Die Stadt Hof weist mit 558 den niedrigsten Wert in Oberfranken auf.

Die übrigen Inzidenzen im Überblick: Landkreis Bamberg: 803, Landkreis Kulmbach: 777, Stadt Bamberg: 730, Landkreis Hof: 729, Landkreis Lichtenfels: 716, Stadt Bayreuth: 704, Landkreis Coburg: 686, Landkreis Forchheim: 659, Landkreis Kronach: 621, Landkreis Wunsiedel: 607, Stadt Coburg: 575.