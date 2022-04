Corona-Ticker Oberfranken: "Tigers" spenden für Forschung

16.05 Uhr: "Bayreuth Tigers" spenden für Long-Covid-Forschung am Klinikum Bayreuth

Die "Bayreuth Tigers" haben dem Klinikum Bayreuth eine Spende in Höhe von 12.000 Euro übergeben. Das hat der Eishockey-Verein am Dienstag (26.04.22) mitgeteilt. Das Geld stammt aus Erlösen von Trikotverkäufen in der abgelaufenen Spielzeit in der DEL2 (Zweite Deutschen Eishockeyliga). Im November hatten die Tigers Trikots im Stil von Markgräfin Wilhelmine anfertigen lassen, zum Saisonende kamen noch Trikots im gelb-blauen Ukraine-Style hinzu. Die Fans konnten die Sondertrikots ersteigern. 1.000 Euro von der 12.000 Euro-Spende widmen die Tigers der Bayreuther Kinderklinik, 2.000 Euro der Long-Covid-Forschung am Klinikum. Der Löwenanteil von 9.000 Euro geht an die Ukraine-Hilfe des Klinikums. Damit sollen Medikamente und medizinische Ausrüstung für eine Kinderklinik in der Ukraine beschafft werden.