Corona-Ticker Oberfranken: Ausbrüche in Bamberger Pflegeheimen

14.18 Uhr: Zahl der Corona-Neuinfektionen in Bamberg rückläufig

Obwohl die Zahl der Corona-Neuinfizierten in der Region Bamberg zurückgehen, ist in den Kliniken noch keine Entspannung in Sicht. In den Krankenhäusern werden 111 mit dem Coronavirus infizierte Patienten behandelt, teilte das Landratsamt Bamberg mit. Außerdem befände sich eine große Zahl der Beschäftigten in Quarantäne, heißt es in der Mitteilung weiter.

35 Pflegeheime in Stadt und Landkreis Bamberg sind laut Landratsamt von Infektionen betroffen. In 26 Einrichtungen gebe es mehrere Ausbruchsgeschehen. Personen über 70 sollten sich deshalb zum vierten Mal gegen Covid-19 impfen lassen, empfehlen Gesundheitsamt und Ärzteschaft in Bamberg. Seit Anfang April registrierte das Landratsamt täglich 800 bis 700 Neuinfizierte mit fallender Tendenz. Ende März wurden täglich noch bis zu 2.000 Neuinfektionen gemeldet.