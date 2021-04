Corona-Ticker Oberfranken: Hof mit höchstem Inzidenzwert

09.16 Uhr: Stadt Hof hat mit 469,2 den höchsten Inzidenzwert

Die Stadt Hof in Oberfranken hat den bundesweit höchsten 7-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner. Er liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 469,2.

An zweiter Stelle der Corona-Inzidenzwerte steht der thüringische Landkreis Greiz mit 429,2. Platz drei belegt die Stadt Gera in Thüringen mit 344,7, gefolgt vom Wartburgkreis, ebenfalls in Thüringen, mit 333,7.

Den vierten Platz bei der 7-Tage-Inzidenz belegt mit dem Landkreis Kronach wiederum eine Kommune in Oberfranken. Hier beträgt der Inzidenzwert 329,6. Einen hohen Inzidenzwert hat auch der Landkreis Hof mit 319,6. Er belegt nach RKI-Angaben den neunten Platz. Damit befinden sich auf der bundesweiten Rangliste der Corona-Inzidenzwert drei Kommunen aus Oberfranken auf den Plätzen eins bis neun: die Stadt Hof, der Landkreis Kronach und der Landkreis Hof.