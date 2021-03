Corona-Ticker Oberfranken: Bayernweit höchste Inzidenz in Hof

15.05 Uhr: Bayernweit höchste Inzidenz in Hof

In Oberfranken sind seit gestern 193 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mitteilt, ist damit die Zahl der infizierten Personen seit Ausbruch der Pandemie in Oberfranken auf 40.930 gestiegen. Den höchsten Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner in Oberfranken verzeichnet die Stadt Hof mit 312. Es ist der höchste Wert in Bayern. Den geringsten Corona-Inzidenzwert in Oberfranken hat der Kreis Bamberg mit 48.

1.402 Personen sind in Oberfranken seit Ausbruch der Pandemie im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Das ist ein Todesfall mehr als gestern.