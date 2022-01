Corona-Ticker Oberfranken: Niedrigste Inzidenz in Wunsiedel

06.40: Niedrigste Inzidenz Bayerns in Wunsiedel

Die Stadt Hof hat weiter den höchsten Sieben-Tage-Inzidenzwert in Oberfranken. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Montag (Stand: 03.17 Uhr) meldet, ist der Wert seit dem Vortag um weitere fünf Punkte auf jetzt 241,3 gestiegen. Es ist der zehnthöchste Wert in Bayern. Die bayernweit niedrigste Inzidenz meldet das RKI mit 84,8 weiter für den Landkreis Wunsiedel. Im Vergleich zum Vortag ist der Wert aber auch dort leicht – um fast drei Punkte – gestiegen.

Die weiteren Inzidenzwerte in Oberfranken: Stadt Coburg 205,7; Landkreis Coburg 204,5; Landkreis Bamberg 195,3; Landkreis Lichtenfels 194,8; Landkreis Bayreuth 185,2; Landkreis Forchheim 184,4; Stadt Bayreuth 181; Stadt Bamberg 178,7; Landkreis Kronach 165,8; Landkreis Hof 156,6 und Landkreis Kulmbach 114,8.