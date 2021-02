Corona-Ticker Oberfranken: Tschechien isoliert Grenzregion Cheb

15.40 Uhr: Hof schult Unternehmen in Corona-Schnelltests

Das Landratsamt Hof bietet Betrieben in Stadt und Landkreis erneut eine Online-Schulung zur Anwendung von Antigen-Schnelltests an. Wegen der hohen Nachfrage werde ein weiterer Termin am Donnerstag, den 11. Februar um 17 Uhr angeboten, hieß es in einer Mitteilung des Landratsamts. Mitarbeiter mit medizinischen Grundkenntnissen können sich dann online von einem Arzt in die korrekte Handhabung der Test einweisen lassen und diese dann selbständig in ihren Betrieben durchführen. Die Zugangsdaten zu der Schulung können bei der Wirtschaftsförderung des Landkreises Hof unter der Mailadresse wirtschaft@landkreis-hof.de angefordert werden.

15.37 Uhr: Weiter höchste Inzidenz Bayerns in Oberfranken

Im Vergleich zum Vortag sind in Oberfranken 183 weitere Coronafälle gemeldet worden. Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mitteilt, ist die Zahl der infizierten Personen damit auf insgesamt 33.438 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist mit 132 erneut die höchste im Freistaat. Im Vergleich zum Vortag werden 22 neue Todesfälle gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind in Oberfranken 1.186 Menschen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben.