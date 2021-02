Corona-Ticker Oberfranken: Inzidenzwert im Landkreis Hof steigt

18.56 Uhr: Corona-Mutation in Bayreuth: Neun bestätigte Fälle

Die hochansteckende britische Corona-Mutation B.1.1.7 wurde in Bayreuth nachgewiesen. Die entsprechenden Sequenzierungsergebnisse für die Klinikum Bayreuth GmbH liegen vor. In neun Fällen wurde die Mutante bestätigt. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelgesundheit (LGL) habe die Ergebnisse übermittelt, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums. Betroffen sind sieben Patienten und zwei Beschäftigte. Weitere Ergebnisse stehen noch aus. Es sei aber wohl damit zu rechnen, dass sich weitere Verdachtsfälle bestätigen, heißt es weiter.

16.49 Uhr: Vier neue Schnelltest-Stationen im Landkreis Hof

Die Teststation an der Hofer Freiheitshalle hat auch am kommenden Wochenende geöffnet. Jeweils am Samstag und Sonntag (06.02. und 07.02.21) von 13.00 bis 14.00 Uhr können Bürger auch ohne oder nur mit leichten Symptomen kostenlos einen Abstrich nehmen lassen, teilte das Landratsamt mit. Einen Coronatest sollen außerdem alle Personen machen, die berufsbedingt zu anderen Menschen Kontakt haben. Wer sich testen lassen will, muss seine Krankenkassenkarte mitbringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Landratsamt Hof bietet ab morgen vier neue Schnelltest-Stationen an: in Münchberg, Naila, Oberkotzau und Rehau. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Landratsamts.

16.32 Uhr: Impfzentrum Forchheim nur über Umleitung zu erreichen

Aufgrund eines Wasserrohrbruchs ist das Impfzentrum Forchheim in der Don-Bosco-Straße ab sofort bis voraussichtlich Freitag nur über eine Umleitung erreichbar. Die Heinrich-Soldan-Straße wurde unterspült und musste gesperrt werden, teilte das Landratsamt mit. Die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt über die Berliner Straße.

14.26 Uhr: Wunsiedel Hotspot Nummer eins

In Oberfranken sind seit gestern 227 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mitteilt, ist damit die Zahl der infizierten Personen seit Ausbruch der Pandemie in Oberfranken auf 31.983 gestiegen. Den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner in Oberfranken verzeichnet der Landkreis Wunsiedel mit 246,4. Den geringsten Corona-Inzidenzwert in Oberfranken hat die Stadt Bamberg mit 60,8. Oberfranken hat mit 146,2 den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert in Bayern und liegt deutlich über den Durchschnitt von 86,0. Den niedrigsten Inzidenzwert verzeichnet Oberbayern mit 67,8.

1.127 Personen sind in Oberfranken seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Seit gestern wurden neun neue Todesfälle gemeldet.

10.05 Uhr: FFP2-Maskenpflicht in Bayreuther Stadtratssitzungen

Im Februar besteht in allen Ausschuss- und Stadtratssitzungen der Stadt Bayreuth eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Schutzmasken. Wie die Stadt Bayreuth mitteilt, gilt dies für alle Sitzungs-Anwesenden, also Stadträte, Mitarbeiter, Journalisten/Berichterstatter und Besucher. Stadträte, Mitarbeiter und - je nach Sitzungsort - auch Journalisten haben die Möglichkeit vorab Schnelltests zu machen. Für Besucher gilt das nicht, da sie immer genug Platz hätten, um genügend Abstand zueinander halten zu können und auch weit genug vom Plenum entfernt seien, heißt es weiter. Für die anstehenden Haushaltsberatungen in der Oberfrankenhalle am 08.02.2021 werden Schnelltests von 7 – 8.30 Uhr in der Oberfrankenhalle angeboten.