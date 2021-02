vor etwa einer Stunde

Corona-Ticker Oberfranken: Ausgangssperre fällt mancherorts weg

In Bayern gilt seit heute eine geänderte Regelung in Bezug auf die nächtliche Ausgangssperre. Diese wird grundsätzlich überall verkürzt, in zwei oberfränkischen Landkreisen fällt sie vorerst ganz weg. Alle Entwicklungen der Woche im Live-Ticker.