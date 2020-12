Corona-Ticker Oberfranken: Ungewissheit nach Impfstart-Panne

06.03 Uhr: Noch herrscht Ungewissheit nach Impfstart-Panne

Nach der Panne beim Impfstart gegen das Coronavirus ist auch am Morgen danach noch unklar, ob heute die Impfungen in den restlichen oberfränkischen Kommunen stattfinden können. Gestern Abend hatten sich Landräte, Regierung und Gesundheitsministerium zu einer Krisenrunde zusammengefunden. Die Ergebnisse des Treffens stehen derzeit noch aus.

Probleme in der Kühlkette des Corona-Impfstoffs hatten den Impfstart in fast ganz Oberfranken verzögert. Demnach wurde in Oberfranken einzig in Bamberg wie geplant mit der Impfung gegen das Coronavirus begonnen.