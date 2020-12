Corona-Ticker Oberfranken: Neuer Fahrplan für Bayreuther Busse

06.58 Uhr: Bayreuther Stadtbusse fahren nur noch eingeschränkt

Weil die Stadtbusse in Bayreuth aufgrund des Corona-Lockdowns größtenteils leer sind, wird der Fahrplan ab Montag (21.12.20) geändert. Bis zum Ende des Lockdowns stellen die Stadtwerke Bayreuth wie bereits im Früjahr auf einen erweiterten Samstagsfahrplan um, heißt es in einem Schreiben der Stadt. In Bayreuth würde in den meisten Fällen alle 20 Minuten ein Bus kommen, nun müssten sich die Fahrgäste auf einen 30-Minuten-Rhythmus einstellen. Ein Zusatzangebot soll es unter anderem in den frühen Morgenstunden geben, um Schichtarbeitern eine Fahrgelegenheit zu bieten. Sollte es gut genutzte Fahrten geben, werden zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt.

Bereits zu Beginn der Pandemie seien die Fahrgastzahlen um 80 Prozent eingebrochen. Seitdem hätte sich die Lage zwar wieder etwas entspannt, so viele Menschen wie vor Corona seien in Bayreuth zuletzt aber nicht Bus gefahren. Weil viele Geschäfte und Schulen seit drei Tagen geschlossen haben, würde in den allermeisten Bussen wieder "gähnende Leere" herrschen.

Genauere Informationen über die eingeschränkten Linien im Bayreuther Busverkehr finden Sie hier.