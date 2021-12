Corona-Ticker Oberfranken: Mobiles Impfen im Landkreis Hof

12.15 Uhr: Mobiles Impfen im Landkreis Hof

Das Impfzentrum Hofer Land bietet in dieser Woche Impf-Außeneinsätze mit vorheriger Anmeldung im Hofer Land an. Termine können entweder von Montag bis Freitag zwischen 08.00 und 17.00 Uhr telefonisch über die Impfhotline 09281/57-777 oder online über www.impfzentren.bayern vereinbart werden, heißt es aus dem Hofer Landratsamt. Am Mittwoch (15.12.21) wird im Gemeindezentrum, Graben 3, in Stammbach und im Bürgerhaus, Kirchstr. 24, in Gattendorf geimpft. Am Donnerstag (16.12.21) wird im Foyer der Hofer Freiheitshalle, Kulmbacher Str. 4, geimpft. Am Freitag (17.12.21) sind Impfungen im Feuerwehr-Gerätehaus, Am Wiesengrund 15, in Konradsreuth und am Samstag (18.12.21) im Bürgerhaus, Hauptstr. 45, in Trogen geimpft. Die Impfungen finden jeweils zwischen 11.00 und 17.30 Uhr statt. Das Angebot richte sich insbesondere an Menschen, die weniger mobil sind oder aus Altersgründen nicht an den Sonderimpfaktionen ohne Termin teilnehmen können. Deshalb finde der Impf-Außeneinsatz ausschließlich mit vorheriger Anmeldung statt. Die Impfungen sind kostenfrei, genutzt werden die mRNA-Impfstoffe Moderna oder Biontech. Es werden sowohl Auffrischimpfungen als auch Erstimpfungen angeboten. Wer sich impfen lassen möchte, muss einen gültigen Ausweis und – falls vorhanden – ein Impfbuch mitbringen. Den Aufklärungsbogen für mRNA-Impfstoffe gibt’s es online unter www.impfung-hoferland.de/downloads-mrna-impfstoff/. Weitere Außeneinsätze des Impfzentrums Hofer Land - mit und ohne vorheriger Anmeldung – gibt es unter www.impfung-hoferland.de/impfaktionen.